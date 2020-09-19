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Ulaşımın yeni gözdesi bisiklet

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımında önemli artış yaşandı- Bulaş riski nedeniyle toplu taşımayı kullanmak istemeyen vatandaşlar, sağlıklı ulaşım aracı bisiklete yöneldi- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: "Pandemi döneminde bisiklet kullanımı 2-3 kat arttı"- "Hastalıktan korunmak için en iyi ulaşım aracı olarak bisiklet görüldüğü için bisiklet satışlarıda ciddi artış oldu"- "Firmalar siparişleri yetiştiremiyor. İhtiyaçlara cevap veremez hale geldiler. Bu da pandemi sürecinde bisikletin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"
 19 Eylül 2020 22:30
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Ulaşımın yeni gözdesi bisiklet

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşın yeni gözdesi bisiklet oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, insanların alışkanlıklarını da değiştirdi.

Pandemi dönemide şehir içi ulaşımda bisiklete olan ilgi arttı. Toplu taşımanın bulaş riskini artırması nedeniyle bisiklete yönelenlerin sayısında artış yaşandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde bisiklet kullanımı 2-3 kat arttı. Bisiklete, hareketli yaşama olan ilgi her geçen gün de artarak devam ediyor." dedi.

Küçükbakırcı, salgın dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının riskli görülmesi nedeniyle ayrıca elektrikli bisiklet kullanımında da artış gözlemlendiğini söyledi.

İnsanların bisiklet kullanarak açık alanda olmayı ve hareketli yaşamı tercih ettiğini dile getiren Küçükbakırcı, "Hastalıktan korunmak için en iyi ulaşım aracı olarak bisiklet görüldüğü için bisiklet satışlarıda ciddi artış oldu. Normalleşme süreciyle beraber insanların evden çıkmasıyla bayilerde bisiklet kalmadı. Firmalar siparişleri yetiştiremiyor. İhtiyaçlara cevap veremez hale geldiler. Bu da pandemi sürecinde bisikletin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bisiklet ailesinin genişlediğine dikkati çeken Küçükbakırcı, "Ülkemizde 2,5 milyona yakın insan bisiklete biniyor. Bisiklet kullanım oranı yüzde 25-30 niye olmasın. Türkiye, Hollanda gibi niye olmasın." diye konuştu.

Küçükbakırcı, hareketli yaşamla sağlık harcamalarının azaldığına, enerji tasarrufunda bulunulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Eğer bizim yollarımız korunaklı, sinyalizasyonlu hale gelsin bisiklet kullanımı 10 kat daha artacak, vasıtaların yerini alacaktır. Avrupa'da insanlar işine bisikletle gidiyor. Konya'da bir tramvay bisiklet tramvayı haline dönüştürüldü. Bunlar teşvik için önemli. Türkiye'de en uzun bisiklet yolu 550 kilometre ile Konya'da. Konya, New York'tan sonra dünyada ikinci sırada. New York yeni bir atak yaparak arayı açtı. Artık herkes bu yönde ciddi yatırımlar yapıyor."

Erol Küçükbakırcı, şehirlerdeki bisiklet yollarının artırılmasında belediye başkanlarına büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

"Spor alanları açıldıkça daha sağlıklı, dinç bir toplum oluşturacağız." diyen Küçükbakırcı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıl tamamlanmadan 400 kilometre daha bisiklet yollarına ilave yapılacağını belirtti. Sağlık Bakanlığımız da bu yönde destekler veriyor. Cumhurbaşkanımızın takiplerinden dolayı işler biraz daha hızlı oluyor. Devlet büyüklerimizin bisiklete binmeyi teşvik etmesi lazım." şeklinde konuştu.

Küçükbakırcı, millet bahçelerinin etrafına bisiklet yolu yapılması gerektiğini, bunun hareketli yaşama katkı sağlayacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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