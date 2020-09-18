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Afyonkarahisar'da 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş yaşamını yitirdi
|18 Eylül 2020 14:03
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş yaşamını yitirdi.
Ekrem S. idaresindeki 03 EN 656 plakalı otomobil, Çobanlar-Bolvadin kara yolu Kocaöz belde kavşağında, sollama için karşı şerite geçtiği esnada karşı istikametten gelen Berat (19) ve İsmail Manav'ın (28) bulunduğu 03 AAZ 553 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti.
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