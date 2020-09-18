Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|18 Eylül 2020 14:32
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ihraç hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ümit Veysel Ö. ile avukatı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütün şifreli haberleşme programı ByLock' kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığı, örgütsel toplantılara katıldığı ve örgüte "himmet" adı altında maddi destek sağladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ümit Veysel Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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