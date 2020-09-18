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Bayan özel halk otobüsü şoförüne belediye başkanından jest

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "440" numaralı Pursaklar-Çankaya hattındaki özel halk otobüsünde şoför olarak çalışmaya başlayan Gülşen Şahin'e bir seferinde eşlik etti
 18 Eylül 2020 14:34
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Bayan özel halk otobüsü şoförüne belediye başkanından jest

Şahin'in kullandığı otobüse binen Çetin, kendisini tebrik ederek, trafikte kadınların olmasını istediklerini söyledi.

Kadınların kurallara uymaları ve her alanda olmalarının kendileri için sevindirici olduğunu belirten Çetin, "Tabi özel halk otobüslerinin ilk kadın şoförünün bizim ilçemizde olması ve bizim hattımızda çalışması bizi daha çok mutlu ediyor." dedi.

İki çocuk annesi Gülşen Şahin ise en büyük hayalini oluşturan otobüs şoförlüğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çocukluğundan bu yana araç kullanmayı çok sevdiğini anlatan Şahin, "Direksiyonu al eve götür' diyenler oldu. İşimi çok seviyorum. Çok şükür azmettim ve başardım." ifadelerini kullandı..

Şahin, kendisine sürpriz yapan Çetin'e teşekkür etti.
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