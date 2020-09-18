Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim öğrencileri için kampanya

Acun Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var.

Bu durum hepimizi çok üzüyor." dedi ve pazar günü büyük bir kampanya başlatacaklarının müjdesini verdi.

Acun Ilıcalı, uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı olmayan çocuklar için dev bir kampanyaya imza atıyor.

BÜYÜK BİR KAMPANYA

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için Pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım." sözleriyle müjdeyi verdi.