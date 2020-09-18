YÖK daha dün uyarmasına rağmen yine hatalı ilan yayımlandı

Memurlar.net olarak 17 Eylül 2020 günü gündeme getirdiğimiz haberde; Yükseköğretim Kurulunun üniversitelere bir yazı göndererek, farklı adlar taşısalar da bünyelerinde aynı isimde programlar yürüten çeşitli fakülteler bulunduğuna dikkat çekerek, akademik personel alım ilanlarında veya lisansüstü programlara başvurularda fırsat eşitliğine imkan verilmesini, bu durumu engelleyici nitelikteki bu tür uygulamalar hakkında Kurulumuza herhangi bir şikayetin ulaşması halinde, bu tür kararları alan ve/veya uygulamaya koyan ve uygulanmasına müsaade edenler hakkında gerekli işlemin tesis edilmesinde tereddüt gösterilmeyeceği konusunda uyarı yapıldı.

Bu açıklamanın üzerine tam da bu durumu örnek gösterebilecek bir ilan Adıyaman Üniversitesi tarafından 18 Eylül 2020 günlü Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak, Tarım Ekonomisi alanında Yüksek lisans yapmış olmak" şartı aranmaktadır.

Halbuki, YÖK'ün yazısında dikkat çektiği üzere, İşletme Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında yer aldığı gibi, İşletme Fakülteleri veya Siyasal Bilgiler Fakülteleri altında da yer alabilmektedir. İlanın bu haliyle, diğer ilgili fakültelerden mezun olan adaylar başvuruda bulunamamaktadır.

Bu kapsamda, YÖK'ün dikkat çektiği üzere "bu tür kararları alan ve/veya uygulamaya koyan ve uygulanmasına müsaade edenler hakkında gerekli işlemin tesis edilmesinde tereddüt gösterilmeyeceği" hususunda Adıyaman Üniversitesi yetkililerinin dikkatini çekmek suretiyle, ilgili ilanın süratle düzeltilmesi yararlı olacaktır.