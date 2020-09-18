YÖK daha dün uyarmasına rağmen yine hatalı ilan yayımlandı
|18 Eylül 2020 14:45
|Yazdır
Memurlar.net olarak 17 Eylül 2020 günü gündeme getirdiğimiz haberde; Yükseköğretim Kurulunun üniversitelere bir yazı göndererek, farklı adlar taşısalar da bünyelerinde aynı isimde programlar yürüten çeşitli fakülteler bulunduğuna dikkat çekerek, akademik personel alım ilanlarında veya lisansüstü programlara başvurularda fırsat eşitliğine imkan verilmesini, bu durumu engelleyici nitelikteki bu tür uygulamalar hakkında Kurulumuza herhangi bir şikayetin ulaşması halinde, bu tür kararları alan ve/veya uygulamaya koyan ve uygulanmasına müsaade edenler hakkında gerekli işlemin tesis edilmesinde tereddüt gösterilmeyeceği konusunda uyarı yapıldı.
Bu açıklamanın üzerine tam da bu durumu örnek gösterebilecek bir ilan Adıyaman Üniversitesi tarafından 18 Eylül 2020 günlü Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak, Tarım Ekonomisi alanında Yüksek lisans yapmış olmak" şartı aranmaktadır.
Halbuki, YÖK'ün yazısında dikkat çektiği üzere, İşletme Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında yer aldığı gibi, İşletme Fakülteleri veya Siyasal Bilgiler Fakülteleri altında da yer alabilmektedir. İlanın bu haliyle, diğer ilgili fakültelerden mezun olan adaylar başvuruda bulunamamaktadır.
Bu kapsamda, YÖK'ün dikkat çektiği üzere "bu tür kararları alan ve/veya uygulamaya koyan ve uygulanmasına müsaade edenler hakkında gerekli işlemin tesis edilmesinde tereddüt gösterilmeyeceği" hususunda Adıyaman Üniversitesi yetkililerinin dikkatini çekmek suretiyle, ilgili ilanın süratle düzeltilmesi yararlı olacaktır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
18 Eylül 2020 09:56
|525 kişinin alınacağı kadroya 2 bin 191 kişi başvurdu
17 Eylül 2020 23:09
|YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
17 Eylül 2020 14:20
|2020 YDS giriş belgeleri erişime açıldı
17 Eylül 2020 14:05
|Diyarbakır'da TYP kapsamında 2 bin 208 kişi istihdam edilecek
17 Eylül 2020 13:37
|Okullar için işe alınacak 523 kişi kura ile belirlendi
15 Eylül 2020 20:15
|2020 KPSS'de, yerel saat sorusu ileri miydi, geri miydi?
15 Eylül 2020 13:47
|Cizre Belediyesi, sözlü sınava bir gün kala, personel alım ilanını iptal etti
15 Eylül 2020 13:19
|2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
15 Eylül 2020 09:08
|KPSS her yıl yapılmalı! İki yılda bir yapılan başka bir sınav yok
14 Eylül 2020 16:28