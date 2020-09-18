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Küçük Ömer'den geriye kalan ayakkabı yürekleri dağladı! Sürücü sinir krizi geçirdi
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıktığı belirtilen 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, otomobilinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
|18 Eylül 2020 14:59
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Habibler Caddesi'nde meydana geldi.
Cadde üzerindeki evlerinden cuma namazına gitmek için çıkan Ömer Sevban Ergin'e Dilek A. yönetimindeki otomobil çarptı.
Otomobilin sürüklediği Ömer, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A.'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Dilek A., ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.
Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı.
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