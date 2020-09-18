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Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı

Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL oldu.
 18 Eylül 2020 15:08
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Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı

Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, 2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 59 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,82 iken, bu anket döneminde yüzde 11,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 10,15 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,58 ve yüzde 8,86 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,93 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 25,46 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 20,18 ihtimalle ise yüzde 11,00-11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 34,69'unun beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 22,45'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 22,45'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,15 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 26,97 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 15,42 ihtimalle ise yüzde 10,00 -10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 45,45'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,79 iken, bu anket döneminde yüzde 11,00 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken bu anket döneminde yüzde 10,58 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,43 ve yüzde 8,62 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, bu anket döneminde yüzde 12,42'ye yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,72 ve yüzde 12,71 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,68 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,6 iken bu anket döneminde yüzde -1,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.
İhlas Haber Ajansı
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