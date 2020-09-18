Bu ildeki radyolar Halil Sezai şarkıları yayınlamayacak
Elazığ'da radyolar, yaşlı bir adamı darp eden Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlamama kararı aldı
|18 Eylül 2020 15:16
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Elazığ'da radyolar, yaşlı bir adamı darp eden Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlamama kararı aldı.
Elazığ'da 4 radyoyu bünyesinde bulunduran Doruk Medya, yaşlı bir adamı darp eden ve tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlamama kararı aldığını bildirdi.
Kararla ilgili açıklamada bulunan Doruk Medya Genel Müdürü Yunus Evliyaoğlu,"Medya grubumuza bağlı olan, Radyo FM 23, Radyo Hazar, Radyo Kulüp ve Ezgi Radyo'da Halil Sezai şarkılarını yayınlamayacağız"diyerek tepkilerini ortaya koydu.
Farklı illerde de radyolar aynı şekilde, kararlar alarak tepkilerini dile getirmişti.
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