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Müftülük çalışanı Koronaya yakalandı, personel karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftülüğü'nde bir görevlinin Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 çalışan evlerinde karantinaya alındı.
 18 Eylül 2020 15:25
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Müftülük çalışanı Koronaya yakalandı, personel karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftülüğü'nde bir görevlinin Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 çalışan evlerinde karantinaya alındı. Sağlık ekipleri tarafından testi pozitif çıkan 1 kişi ile 4 müftülük çalışanı evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alırken, filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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