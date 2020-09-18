1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Testi pozitif çıkan kadın hastanenin 4.katından atladı

Bursa'da korona virüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın hastanenin 4.katından atladı. Hastane kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu.
 18 Eylül 2020 15:28
Yazdır
Testi pozitif çıkan kadın hastanenin 4.katından atladı

Bursa'da korona virüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın hastaneninin 4.katından atladı. Hastane kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiy göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi göreğn 36 yaşındaki Tülay Y. covid testi ve tedavisi için Osmangazi'deki ek hizmet binasına getirildi. 2 gün önce yapılan testi pozitif çıkan Tülay Y. Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki hastanenin 4.katından atlayarak canına kıymak istedi.

Tülay Y. hastane kantininin tentesine düşerek yaralı olarak kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın ambulansla Yıldırım'daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ana binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şans eseri ölümden dönen Tülay Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oğullarıyla kavga eden komşunun çocuğunu garajda dövdüler
18 Eylül 2020 15:36		 Küçük Ömer'den geriye kalan ayakkabı yürekleri dağladı! Sürücü sinir krizi geçirdi
18 Eylül 2020 14:59
İletişim Başkanlığı'na yeni görev
18 Eylül 2020 14:10		 Afyonkarahisar'da 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti
18 Eylül 2020 14:03
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
18 Eylül 2020 13:33		 Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek
18 Eylül 2020 13:29
Akrabalarının eşini darbederek parasını çalan iki kişi yakalandı
18 Eylül 2020 12:50		 160 kişi başkalarının yerine sınava girdi, 1'er yıl hapis cezası verildi
18 Eylül 2020 11:57
21 ayrı kiralık ve boş evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
18 Eylül 2020 11:37		 Pazartesi başlıyor... Ücretsiz şekilde ehliyetler kimliklere yüklenecek
18 Eylül 2020 11:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:48 - UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu15:46 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 29 tutuklama15:41 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada sona yaklaşıldı15:40 - MEB, sınavları yüz yüze yapmayı planlıyor15:36 - Oğullarıyla kavga eden komşunun çocuğunu garajda dövdüler15:31 - Büfecilerden İBB önünde yüksek zam protestosu
15:28 - Testi pozitif çıkan kadın hastanenin 4.katından atladı15:25 - Müftülük çalışanı Koronaya yakalandı, personel karantinaya alındı15:23 - Meteorolojiden o bölge için kuvvetli sağanak uyarısı15:16 - Bu ildeki radyolar Halil Sezai şarkıları yayınlamayacak15:14 - THY, 'Almanya'daki davanın kaybedildiği' iddialarını yalanladı15:10 - MEB'in COVİD-19 ve Yüz Yüze Eğitim Sınavı
15:08 - Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı15:04 - Kızılay'dan kan bağışı açıklaması: Sıkıntıdayız, düzenli bağış sürmeli14:59 - Küçük Ömer'den geriye kalan ayakkabı yürekleri dağladı! Sürücü sinir krizi geçirdi14:54 - İzmir'de evlat nöbeti tutan baba, asker olmak için dilekçe verdi14:45 - YÖK daha dün uyarmasına rağmen yine hatalı ilan yayımlandı
14:42 - Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim öğrencileri için kampanya
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Pazartesi başlıyor... Ücretsiz şekilde ehliyetler kimliklere yüklenecek
Benzin ve Motorine büyük zam geliyor
3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı
'Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız'
MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak
Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üzümün kilosunu 8 liradan satılması 4
müge anlı 2
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
ümit can uygun'un annesinin intihar etmesi 5
Yüzen çiftlik 3
İki ünlü profesörün maske'kavgası 6
sumak 3
masterchef 3
Şener Şen 2
psikiyatri dizileri 1
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam