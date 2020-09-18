1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada sona yaklaşıldı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla 9 üst düzey kamu görevlisini "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti
 18 Eylül 2020 15:41
Yazdır
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada sona yaklaşıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 9 üst düzey kamu görevlisinin "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5'inci Ceza Dairesince Yargıtay konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman Akdoğu katıldı. Aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, aynı kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Şakir Aktı tarafından okunmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz'a söz verildi.

Avukat Yavuz, eylemin örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini, örgütlü yapının amacı doğrultusunda arama ve kurtarma çalışmalarının akamete uğratıldığını belirtti.

- "Amaç Yazıcıoğlu'nu yok etmekti"

"Bu yapının amacı Yazıcıoğlu'nu yok etmekti." diyen Yavuz, söz konusu yapının enkaza ulaşılmasını önlediğini, yanlış yerde arama çalışmaları yaptırdığını söyledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın bekletici mesele yapılmasını, Kahramanmaraş, Sivas ve Göksun'daki davaların bu dosya ile birleştirilmesini talep eden Yavuz, görevsizlik ve yetkisizlik kararının verilmesini, örgütlü yapı tarafından eylemin gerçekleştirildiğinin kabulü halinde yargılamanın Yargıtay 16. Ceza Dairesince, bu görüşün kabul edilmemesi halinde ise davaların Yargıtay 1. Ceza Dairesinde görülmesini istedi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, yürütülen soruşturmanın bekletici mesele yapılmasını, diğer davalarla dairelerinde görülen davanın birleştirilmesi, yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilmesi taleplerini daha önce bu konuda hüküm kurulduğu gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık'a bıraktı.

- Kovid-19 tedbirlerine dikkat edildi

İzleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra salona alındı, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde belirlenen yerlerden duruşmayı izledi.

Mahkeme heyetinin bulunduğu yerlere de şeffaf bölme yerleştirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cepten havale yaptınız ve dolandırıldınız, nerede dava açacaksınız?
17 Eylül 2020 12:51		 Yargıtay, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında kararını verdi
16 Eylül 2020 11:27
'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?
14 Eylül 2020 00:09		 Patronun 'dedikodu' oyununu Yargıtay bozdu
13 Eylül 2020 09:48
Adliyedeki kalem personeline, 'İşini yapmıyor karaktersiz herif' demek suç mudur?
13 Eylül 2020 00:10		 Hazine Avukatı her istediği davaya müdahil olabilir mi?
12 Eylül 2020 00:04
Yargıtay son noktayı koydu: Kayyum, yöneticileri istediği gibi değiştirir
10 Eylül 2020 00:26		 Abdulhalik Yıldız, yeniden Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine seçildi
09 Eylül 2020 10:14
Çocuk bakıcılığı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında mı?
09 Eylül 2020 00:10		 Eşin rızası olmayınca ipotekli evin icrası iptal oldu
08 Eylül 2020 08:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:29 - Çeyrek altın 768 TL'ye yükseldi17:27 - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi17:23 - Belediyeden ildeki bütün okullara ateş ölçer ve dezenfektan desteği17:14 - Dolar haftayı kaç TL'den tamamladı?17:11 - İdare Mahkemesinden, görevden alınan Selçuk Mızraklı'ya ret17:09 - Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye adli kontrol
17:07 - Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor16:58 - DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Halis Bayuncuk'a hapis cezası16:55 - Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 2'si zabıta 7 yaralı16:52 - Bahçeli 2. kez söyledi: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalı, hesap sorulmalı!16:49 - Validen 'komşuluk ilişkilerini sıfırlayalım' uyarısı16:46 - Antalyaspor'da virüs şoku: Takım Beşiktaş maçı için hareket edemedi
16:43 - Benzin ve motorine büyük zam16:34 - İstanbul'da dev operasyon: Bir gecede 422 kişi yakalandı16:30 - İstanbul'da 'kademeli mesai' bu saatte açıklanacak16:26 - Bu ilde koronavirüsten dolayı 3 kişi hayatını kaybetti16:14 - 86 yaşında kursa gitti, bilgisayar kullanmayı öğrendi
16:03 - OECD tahminlerine göre virüsten 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Pazartesi başlıyor... Ücretsiz şekilde ehliyetler kimliklere yüklenecek
Benzin ve motorine büyük zam
3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı
'Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız'
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak
MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
esnek çalışma 1
antalyaspor'da 50 kişinin covid-19 pozitif çıkması 1
her gün bal yiyen baldan usanır 2
cezeri 2
ptt kargo 1
sinir eden reklamlar 1
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
cübbeli ahmet hoca 1
Sokollu Mehmed Paşa 5
İki ünlü profesörün maske'kavgası 5
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam