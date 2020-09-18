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MEB, sınavları yüz yüze yapmayı planlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, online eğitim sonrası sınavları yüz yüze yapmayı planladıklarını söyledi
 18 Eylül 2020 15:40
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu NTV'ye açıklamalarda bulundu

Okul öncesi ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor. Gençoğlu, Yüz yüze eğitimde beslenme ihtiyacının evden getirileceğini söyledi.

Gençoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde

Öğretmenler online eğitim için okula gitmek zorunda değil. Bağlantı nerede güçlü ise oradan çalışabilirler. Bağlantı okulda güçlüyse okulda, kütüphanede güçlüyse kütüphanede, evde güçlüyse evde eğitim verebilirler.

yüz yüze eğitimde covid-19'a yakalanan öğretmen olursa yerlerine yedek öğretmenlerimiz var. Bu konuda bir sıkıntımız yok

SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILABİLİR

Online eğitim sonrası, sınavları yüz yüze yapmak istiyoruz. Bunun planını yapıyoruz. Bu konuda ülke olarak tecrübeliyiz. Çok büyük sınavları sorunsuz şekilde atlattık. YKS bunlara verilecek en güzel örnek. MEB olarak çok yakın zamanda bursluluk sınavını sorunsuz yaptık.

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