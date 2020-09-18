Albay ve yüzbaşının da olduğu 29 kişiye FETÖ'den tutuklama

'TEDBİRLERDE MECBUREN İŞİ TEKRAR SIKMAK ZORUNDAYIZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) önlemleriyle ilgili "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diyen Erdoğan, "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili de "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." diye konuştu.