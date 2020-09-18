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Miras yüzünden abisini öldürdü, yeğenini ağır yaraladı

Bursa'da miras yüzünden tartıştığı abisini tabanca ile öldüren kardeş, yeğenini de ağır yaraladı. Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 18 Eylül 2020 15:55
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Miras yüzünden abisini öldürdü, yeğenini ağır yaraladı

Bursa'da miras yüzünden tartıştığı abisini tabanca ile öldüren kardeş, yeğenini de ağır yaraladı. Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında miras meselesi yüzünden tartışma çıkan Ali Özcan ve kardeşi A.R. Özcan evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.R. Özcan yanında bulunan tabanca ile ağabeyi Ali Özcan ve yeğeni Muhammet'e ateş etmeye başladı. Saldırgan kardeş, kendilerine ait samanlığı da ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ali Özcan ve oğlu Muhammet olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ali Özcan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Muhammet'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Abisini vuran A.R. Özcan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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