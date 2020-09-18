Bugüne kadar koronaya yakalanan kişi sayısı 300 bin oldu

İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf, okul öncesi (ana sınıfı) ve özel eğitim okullarının da ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin, 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yapacaklarını belirterek, ikinci haftadan itibaren ise öğrencilerin saat 09.30'da derse başlayacaklarını söyledi.