Bugüne kadar koronaya yakalanan kişi sayısı 300 bin oldu
|18 Eylül 2020 19:31
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Sağlık Bakanlığı 18 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1402 oldu.
Son 24 saatte 1060 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 264 bin 805'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.
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