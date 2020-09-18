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86 yaşında kursa gitti, bilgisayar kullanmayı öğrendi

İlerleyen yaşına rağmen 160 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan Abdullah İşbakan, bilgisayar işletmenliği sertifika belgesini almaya hak kazandı
 18 Eylül 2020 16:14
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86 yaşında kursa gitti, bilgisayar kullanmayı öğrendi

Bursa'da 86 yaşındaki Abdullah İşbakan, gittiği kursta eğitimini tamamlayarak bilgisayar kullanmayı öğrendi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen OSMEK kurslarına katılan İşbakan, bilgisayar işletmenliği sertifikasını aldı.

İlerleyen yaşına rağmen 160 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan İşbakan, öğrenme isteğiyle herkesin takdirini topladı.

Açıklamada sözlerine yer verilen İşbakan, sınıftaki en yaşlı kursiyer olduğunu, eğitimi boyunca en büyük desteği eşi ve torunlarından gördüğünü belirtti.

Uzun yıllardır kitap yazdığını ve bilgisayar öğrenmenin kendisine büyük faydası olacağını aktaran İşbakan, şunları kaydetti:

"Bilgisayar konusunda eksiklerim olduğundan dolayı çok zahmet çekiyordum. Bunu öğrenmek ihtiyacım haline geldi. Kursa geldiğimde beni çok iyi karşıladılar. Özellikle Microsoft Word ve Excel'de kendimi geliştirdim. Hiçbir zorluk yaşamadım. Burada hem öğrenciler hem de hocamız bize güzel bir ortam sundu. Kimse bana yaşlı olduğum için farklı bir gözle bakmadı. Aksine hep yardımları dokundu. Öğrenmenin yaşı yok. Benim yaşımdakiler kahvede ya da bahçelerinde oturmak yerine kurslarda bir şeyler öğrensin. Hiç kimse onları dışlamaz. Eminim ki gerek çevresi gerek torunları bu durumdan memnun olur. Burada bir insan tanımak bile çok önemli. Size muhakkak bir şeyler kazandırır."

Kurs eğitmeni Kübra Aygül de öğrencisinin gayretinin oldukça fazla olduğunu dile getirerek, "Abdullah amcanın bilgisayara ilgisi beni çok etkiledi. Eğitimde yaş sınırı olduğunu düşünmediğim için onu grubumuza dahil ettim. Sınıftaki öğrencilerle çok güzel bir iletişim kurdu. Böylece bu dönemi sorunsuz bir şekilde atlattık. Burada, ona kitap yazmasında yardımcı olacak konularda eğitim verdik. Gösterdiği istikrarlı çalışmalar sonucunda belgeyi almaya hak kazandı. Hala kendini eksik gördüğü konularda beni arayarak, mesajlar atıyor. Hayat boyu öğrenme budur." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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