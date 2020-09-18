İstanbul'da dev operasyon: Bir gecede 422 kişi yakalandı
|18 Eylül 2020 16:34
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İstanbul'da haklarında yakalama kararı çıkarıldığı için aranan 422 kişi polis ekiplerinin dün gece yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin haklarında adam öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.
BİR GECEDE 892 ADRESE BASKIN YAPILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gece operasyon düzenlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyona 339 ekip, 840 personel katıldı. Gece yarısından sonra başlayan operasyonda 892 adrese baskın yapıldı.
422 KİŞİ YAKALANDI
Baskınlarda 422 aranan kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler haklarında Adam öldürme, Cinsel saldırı, Uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, Resmi belgede sahtecilik, Dolandırıcılık, Tehdit, Hakaret, ruhsatsız silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.
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