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Antalyaspor'da virüs şoku: Takım Beşiktaş maçı için hareket edemedi

Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket edemedi.
 18 Eylül 2020 16:46
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Antalyaspor'da virüs şoku: Takım Beşiktaş maçı için hareket edemedi

Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket edemedi.

Edinilen bilgiye göre, A takımdaki bazı oyuncuların Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kafilenin, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareketi sağlanamadı.

Sağlık Müdürlüğünden tesislere çağrılan ekibin, yapacağı yeni Kovid-19 testlerinin ardından takımdaki durumun netleşeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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