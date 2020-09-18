Antalyaspor'da virüs şoku: Takım Beşiktaş maçı için hareket edemedi
Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket edemedi.
|18 Eylül 2020 16:46
|Yazdır
Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket edemedi.
Edinilen bilgiye göre, A takımdaki bazı oyuncuların Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kafilenin, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareketi sağlanamadı.
Sağlık Müdürlüğünden tesislere çağrılan ekibin, yapacağı yeni Kovid-19 testlerinin ardından takımdaki durumun netleşeceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
18 Eylül 2020 15:48
|Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti sona erdi
17 Eylül 2020 21:04
|Beşiktaş'da 12 kişide koronavirüs çıktı
16 Eylül 2020 18:20
|Yozgatspor'da 16 koronavirüs vakası
15 Eylül 2020 21:48
|Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak
13 Eylül 2020 20:29
|TFF açıkladı! 3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 Eylül 2020 22:48
|Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı
12 Eylül 2020 10:48
|TFF 1. Lig maçları yeni sezonda TRT'de yayınlanacak
10 Eylül 2020 17:01
|Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti
09 Eylül 2020 11:15
|Ümraniyespor'da 7'si futbolcu 14 kişinin testi pozitif çıktı
08 Eylül 2020 15:49