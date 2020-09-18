Validen 'komşuluk ilişkilerini sıfırlayalım' uyarısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşandığına dikkati çekerek, "Gümüşhane'de yaşayan her vatandaşa sesleniyorum, Allah aşkına bu süreçte komşuluk ilişkilerini seyreltelim. Birbirimize gidip gelmeyelim, misafirlik olgusunu azaltalım, hatta sıfırlayalım." dedi.

Taşbilek, Valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentteki vaka artışının ülke genelindeki gibi yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.

Tedbirlerin artırılması ve özen gösterilmesi noktasında vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirten Taşbilek, Gümüşhanelilere şu çağrıda bulundu:

"Gümüşhane'de yaşayan her vatandaşa sesleniyorum, Allah aşkına bu süreçte komşuluk ilişkilerini seyreltelim. Birbirimize gidip gelmeyelim, misafirlik olgusunu azaltalım, hatta sıfırlayalım. Şu süreçte belki bir aylık bir misafirlik ilişkisini askıya almamız bizim ilimizi, ülkemizin diğer yerlerini bu hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracak."

Taşbilek, virüsün komşular arasında bulaşma oranının yüksek olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birbirlerine gidiş ve gelişlerde bu hastalık çok daha fazla yayılıyor. Apartmanlarda günlere bir son verelim. Taziyelerden uzak duralım. Ne olur bu süreci askıya alıp telefonla yapalım. Komşuluk ve misafirlik ilişkilerinin askıya alınması, birbirimize gidip gelmenin kesilmesi şu süreç içinde hem sevdiklerimize hem de ilimize en büyük sorumluluğumuz olacak."

Cenazelerde mezara toprak atmak için birçok kişinin aynı küreği kullandığına işaret eden Taşbilek, bu durumun da bulaşın artmasında önemli rol oynadığını, özellikle bu konuya dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.