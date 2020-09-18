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Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 2'si zabıta 7 yaralı

Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, 2'si zabıta 7 kişi yaralandı.
 18 Eylül 2020 16:55
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Esenyurt Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Fatih Mahallesi'nde uygulama yaparken, seyyar satıcıların ürün ve tezgahlarına el koymak istedi.

Buna tepki gösteren seyyar satıcılar ile zabıta arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda zabıtalar İsmail S. bıçakla, Mustafa Z. ise darbedilerek yaralandı.

Diğer zabıtaların müdahalesi sonucunda 5 seyyar satıcı da yaralandı. 2'si zabıta 7 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı 5 seyyar satıcının tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, olaya ilişkin çalışma devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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