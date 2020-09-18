İdare Mahkemesinden, görevden alınan Selçuk Mızraklı'ya ret
Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti
|18 Eylül 2020 17:11
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