ABD'den TikTok ve WeChat'e pazar günü yasak geliyor
|18 Eylül 2020 17:56
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ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'de Çin'de geliştirilen bir mesajlaşma uygulaması olan WeChat'in ve video paylaşma uygulaması TikTok'un 20 Eylül'den itibaren indirmesinin engelleneceğini açıkladı.
Yetkililer, TikTok'un sahibi olan ByteDance şirketiyle ABD'deki kaderi konusunda bir anlaşmaya varılırsa, indirme yasağının ABD Başkanı Donald Trump tarafından pazar günü geç saatlerde iptal edilebileceğini belirtti.
100 MİLYON KULLANICISI VAR
Gençler arasında popüler olan TikTok uygulamasının ABD'de 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulamanın sahibi olan Bytedance, ABD'nin kullanıcı verilerinin güvenliği konusundaki endişelerini ele almayı amaçlayan bir şirket olan TikTok Global'i oluşturmak için Oracle Corp gibi yazılım şirketleriyle görüşüyor. Ancak yine de şirketin, TikTok yasağını önlemesi için Trump'ın onayına ihtiyacı var.
Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 12 Kasım'a kadar TikTok'ın teknik işlemlerini engellemeyeceklerini söyledi. Bunun, ByteDance ile yetkililer arasında bir anlaşmaya varmak için şirkete ek süre olarak tanındığının da altını çizdi.
Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Fox Business Network'e "TikTok'un temel özellikleri 12 Kasım'a kadar bozulmadan kalacak" dedi.
WeChat yasağından ise, ABD dışında iş yapan ABD'li şirketlerin etkilenmeyeceği açıklandı. WeChat uygulamasının sahibi olan Tencent Holdings'in çevrimiçi oyunları da dahil olmak üzere diğer işletmeleriyle yapılan çalışmaları engellenmeyecek ve Apple, Google veya diğer uygulama marketleri Amerika Birleşik Devletleri dışında herhangi bir yerde TikTok veya WeChat uygulamalarının indirilmesine yine olanak sağlayacak.
6 Ağustos'ta Trump, Ticaret Departmanına, ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu düşündüğü uygulamalardan hangi işlemlerinin engelleneceğinin belirlenmesi için 45 günlük bir süre vermişti. Ticaret Bakanlığı'da bu yasakları açıklayarak, Pazar günü süresi dolacak olan bu yürütme emrine yanıt vermiş oldu.
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