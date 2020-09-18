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Didim Belediye Başkanı 'tecavüz' şikayeti nedeniyle ifade verdi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu" öne süren kadının şikayeti üzerine, savcılığa ifade verdi.
 18 Eylül 2020 18:12
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Didim Belediye Başkanı 'tecavüz' şikayeti nedeniyle ifade verdi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu" öne süren kadının şikayeti üzerine, savcılığa ifade verdi.

Atabay, S.T'nin şikayeti üzerine Didim Adliyesinde başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Atabay, bunun üzerine avukatıyla adliyeye geldi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan Atabay, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Öte yandan, kadının şikayetçi olduğu Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Ö.G. ve Didim Belediye Meclis Üyesi A.Ç. ile Ö.Ç'nin savcıya ifade verdiği öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Aydın'da yaşayan S.T, 14 Eylül'de adliyeye giderek, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 4 yıl önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu.

Kadın, aynı olayla ilgili Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Ö.G. ve Didim Belediye Meclis Üyesi A.Ç. ile Ö.Ç'den de şikayetçi olmuştu.
Anadolu Ajansı
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