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Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın ilk en büyük projelerinden bir tanesi. Dört şerit açıklığıyla dünyanın en geniş ve uzun otoyol tünellerinden bir tanesi mevcut. Yarın açacağımız 5. Kesim'de de dünyanın en uzunu var, 4150 metre, çift tüp tünel, yine dört şerit, dünyanın en geniş tünellerinden bir tanesi
 18 Eylül 2020 18:14
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı projelerinin 18 yıldır durmadan devam ettiğini belirterek, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim'inin yarın açılacağını söyledi.

Karaismailoğlu, Bolu'daki Güney Çevre Yolu projesi şantiyesi ziyaretinin ardından Mudurnu kara yolunun Güneyfelakettin köyü mevkisinde bulunan şantiyesini ziyaret etti.

Burada yetkililerden kara yolu inşaatı ile ilgili bilgiler alan Karaismailoğlu, daha sonra işçilerle yemek yedi.

Bakan Karaismailoğlu, ardından Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Akyazı ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu Şantiyesi'ne gelerek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında brifing alan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıldır Türkiye'nin karada havada denizde raylı sistemlerde ve uzayda yapmış olduğu gelişmelerin bir ürünü için yarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Yarın Türkiye kara yolu tarihi için önemli bir gün yaşanacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan 1230 kilometrelik ulaşım aksının önemli bir kesimi olan Ankara-Niğde Otoyolu'nu tamamladıklarını anımsattı.

Yaklaşık 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. Kesim'inin yarın vatandaşların hizmetine açılacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve altyapı projeleri hiç durmadan 18 yıldır devam ediyor. Üzerine çok değerli projeler ve işler katarak devam ediyoruz. Tüm ülkemize yayılmış 3 bine yakın şantiyemizde vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için büyük bir özeveriyle çalışan ulaştırma altyapı ailesi var. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük projelerle vatandaşımızın hayatına katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı'dan başladığına işaret eden Karaismailoğlu, hattın Yassıören, Odayeri, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Mahmutbey'den başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü arası, Gebze-İzmit'e kadar uzandığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın bizim açacağımız 5. Kesim'le birlikte inşallah İzmit'te Anadolu Otoyolu'ndaki trafik sıkıntısı tamamen ortadan kalkacak. Tamamen alternatif bir yol meydana gelmiş oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın ilk en büyük projelerinden bir tanesi. Dört şerit açıklığıyla dünyanın en geniş ve uzun otoyol tünellerinden bir tanesi mevcut. Yarın açacağımız 5. Kesim'de de dünyanın en uzunu var, 4150 metre, çift tüp tünel, yine dört şerit, dünyanın en geniş tünellerinden bir tanesi."

Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Malkara-Çanakkale otoyollarıyla Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsüyle Marmara Bölgesi'ni altın kolye gibi işlediklerini belirten Karaismailoğlu, ülkenin her bir noktasını altın gibi işlediklerini, vatandaşları dünyayla buluşturduklarını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı projelerinin gittiği yerlere hareketlilik ve canlılık getirdiğini, üretimi ve istihdamı artırdığını, artı değerler kazandırdığını bildirerek, "Yarın açacağımız kısım da hem zamandan yakıttan hem de karbon emisyonun azaltılması noktasında milletimize ve ülkemize çok önemli katkıları olacak. Bir bir başarılı projeler var. Önümüzdeki günlerde tekrar açılışlar var." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu, arazi aracını kullanarak otoyol güzergahında incelemelerde bulundu.
Anadolu Ajansı
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