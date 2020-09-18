FETÖ firarisi saklandığı akrabasının evinde bulundu
|18 Eylül 2020 18:29
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İzmir'in Bergama ilçesinde terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, saklandığı akrabasının evinde bulundu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan R.G.Ç. isimli kadının, Bergama'da bir akrabasının evinde bulunduğuna yönelik bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan R.G.Ç. adreste kıskıvrak yakalandı.
Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan R.G.Ç., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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