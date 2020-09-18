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Belediyeyi zarara uğratan 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediyeyi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
 18 Eylül 2020 18:50
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Belediyeyi zarara uğratan 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediyeyi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Belediye Başkanı Vahap Akay, geçen yıl belediyede bazı usulsüz işlemlerin yapıldığının belirlenmesinin ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, Çerkezköy Belediyesi İmar ve Emlak Servisi'nde ruhsat harçlarını değerlerinin altında gösterip oluşturulan sahte tahakkuk fişleri ve tahsilat makbuzlarıyla belediyeyi yaklaşık 3 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 4 müteahhit ve 3 eski belediye çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan eski belediye çalışanları E.K. ve T.B. tutuklandı, 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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