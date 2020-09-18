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Bakan Koca: İzmir'de vaka sayı artış oranı %42

Bakan Koca: Son ay İzmir'de vaka sayımızda %42'ye varan son hafta ise artış oranı %10 oranında gerçekleşti.
 18 Eylül 2020 18:58
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Bakan Koca: İzmir'de vaka sayı artış oranı %42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün de İzmir'deki çalışmalarımızı tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Uşak ve Denizli illerindeki mevcut durumu detaylı değerlendirdik. Çalışmamız neticesinde aldığımı kararları ve planlamaları sizinle paylaşacağım.

Tüm dünya kesin tedavi için yoğun bir çalışma içinde, umut veren gelişmeler olsa da kesin bir sonuca ulaşılmadı.

Yatak cihaz malzeme ve personel tavsiyesi yaparak kapasite arttırımı sağladık. İllerde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısını azaltmadaki rolünü yakından müşade ettik.

Son ay İzmir'de vaka sayımızda %42'ye varan son hafta ise artış oranı %10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son 1 haftada 1 ay öncesine göre %5 oranında düşüş görüyoruz. Manisa'da son 1 ayda %30 olan vaka artışı son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son 1 ayda vaka sayımız stabil seyrediyor. Deniz'de son 1 aya göre %60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta %40 vaka artışı görülüyor.

İzmir'de erişkin yatak doluluk oranımız %46, yoğun bakım dolum oranımız %25, solunum cihazı dolunum oranı ise %49. Aydın'da yatak doluluk oranı %42, yoğun bakım doluluk oranı %63, solunum cihazı doluluk oranı ise %38.

Birinci önceliğimiz hasta sayısının artışını, yani bulaşmayı durdurmak. Aksi durumda sadece hastane, ilaç gibi önlemler bir süre sonra çözüm olmayacaktır. Filyasyon çalışması salgınla mücadelemizin temel aksını oluşturmaktadır. izmir'de son 1 ayda filyasyon yapan ekibimizin sayısını 350'den 460'a çıkardık. Muğla'da 91'den 120'ye, Manisa'da 170'den 220'ye, Uşak'ta 35'ten 55'e, Denizli'de ise 165 olan ekip sayımızı 220'ye çıkardık.
Memurlar.Net
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