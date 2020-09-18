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İstanbul'da 400 bekçi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'da 400 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
 18 Eylül 2020 19:08
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İstanbul'da 400 bekçi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı twitter'dan yaptığı paylaşımda; İstanbul'a 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

Detaylı bilgi ve başvuru www.pa.edu.tr adresinden yapılabilecek.

Memurlar.Net
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