İstanbul'da 400 bekçi alınacak
Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'da 400 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
|18 Eylül 2020 19:08
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Polis Akademisi Başkanlığı twitter'dan yaptığı paylaşımda; İstanbul'a 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
Detaylı bilgi ve başvuru www.pa.edu.tr adresinden yapılabilecek.
İstanbul ilimize 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için;Polis Akademisi (@paedutr) September 18, 2020
💻https://t.co/iiX5vcQJkr pic.twitter.com/e2lzUJCgrn
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