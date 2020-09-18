Yeni atama yapılacak mı? Bakan Koca yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de koronavirüste son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, 'Sağlık personeli ataması yapılacak mı?' sorusuna şu cevabı verdi;

'Bu dönemde cephede savaş veren sağlık ordumuz oldu ve onların fedakarlığıyla bu dönemin yükünü kaldırdığımızı ben iyi biliyorum. Yoğun bakım şartlarında bir hemşire arkadaşımızı, bir sağlık personelimizin o ortamda Kovid'li olduğu bilinen hastaya günlerce saatlerce o kıyafetlerle nasıl hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolu açmak için uğraştığını, evine giderken çocuğuna yakın durmama veya virüsü taşıyabilme endişesiyle günlerce aylarca yaşayan sağlık çalışanlarımızdan bahsediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek bir karşılığı olacağına inanmıyorum. O yüzden bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Yeni hastanelerimiz oluyor ya da yeni açtığımız şehir hastanelerimiz için alımlar olacak. Önümüzdeki günlerde bunun netleşmesini bekliyoruz. Hangi alanlarda bu alımın yapılacağını da bildirmiş oluruz.'