1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunan Büyükelçi, Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık
 18 Eylül 2020 19:40
Yazdır
Yunan Büyükelçi, Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Demokratia Gazetesi'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanmasıyla ilgili, "Yunan gazetesi çok alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi (Michael-Christos Diamessis) bakanlığa çağırdık ve en sert şekilde tepkimizi gösterdik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konulara ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanılmasıyla ilgili, Çavuşoğlu, "Maalesef bugün bir Yunan gazetesi ağza alınmayacak şekilde son derece alçakça bir açıklama yaptı, manşet attı. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdik. Yunan Büyükelçiyi (Diamessis) bakanlığa çağırdık ve en sert şekilde tepkimizi gösterdik." dedi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in de bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aslında maalesef ne kadar alçaldıklarını gösteriyor. Bu seviyeye düşülmemesi gerekiyor. Bizim gazetelerimizde, basın yayın organımızda herhangi bir Yunan siyasetçiye veya başka bir siyasetçiye eleştiri olur, bazen ağır eleştiri olur. Basın özgürlüğü çerçevesinde bizi de eleştiriyorlar. Bu da doğal. Bazen daha da ağır eleştiriler oluyor, üzülüyoruz ama bu olabilir. Bu, basın özgürlüğü çerçevesinde olabilir ama hakaret basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmemelidir."

Yunan Dışişleri Bakanlığının, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamayı olumlu bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bakanlığın, bu durumun basın özgürlüğüyle alakalı olmadığını ve güçlü şekilde kınadığını aktardı.

Çavuşoğlu, "Eğer bunu basın özgürlüğüyle bağdaştırmıyorlarsa, o zaman hukuki olarak da gerekeni esasen yapmak onların sorumluluğundadır." dedi.

İletişim Başkanlığının da gerekli girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın bugüne kadar Türkiye ile ilgili meselelerinde olumlu bir adım atamaması ya da cesur davranamamasının sebebi de işte bu kamuoyu ve kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, bu konuya ilişkin gerekli işlemlerin de yapılacağı bilgisini paylaştı.

- "Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur"

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "Biz (Kıbrıs meselesinde) artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik." dedi.

Federasyon için artık ucu açık, sonuç alınmayacak maceraya giremeceklerini belirttiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir daha kaldığımız yerden başlamamız mümkün değil. Crans-Montana'nın (görüşmelerinin) başladığı yerden müzakerelere başlamamız mümkün değil. Artık o müzakere bitmiştir, başarısız olmuştur. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar yeni Navtex ilanı
18 Eylül 2020 20:44		 Bahçeli 2. kez söyledi: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalı, hesap sorulmalı!
18 Eylül 2020 16:52
OECD tahminlerine göre virüsten 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye
18 Eylül 2020 16:03		 MEB, sınavları yüz yüze yapmayı planlıyor
18 Eylül 2020 15:40
'Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız'
18 Eylül 2020 13:41		 'Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor'
18 Eylül 2020 13:21
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz
18 Eylül 2020 13:18		 Gine Devlet Başkanı'nın 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı
18 Eylül 2020 09:19
Akşener 'anahtar liste' çıkarabilir
18 Eylül 2020 08:21		 Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?
18 Eylül 2020 07:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:50 - FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı20:44 - Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar yeni Navtex ilanı20:41 - Fransa'da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı20:30 - Güzellik merkezinde yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu20:23 - Bakan Koca'dan sağlık çalışanlara karşı şiddete sert tepki20:13 - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günü
20:06 - Akıncı Üssü davasında 366 sanığın tutukluluğuna devam kararı19:53 - Zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı19:40 - Yunan Büyükelçi, Dışişlerine çağrıldı19:31 - Bugüne kadar koronaya yakalanan kişi sayısı 300 bin oldu19:14 - Yeni atama yapılacak mı? Bakan Koca yanıtladı19:08 - İstanbul'da 400 bekçi alınacak
18:50 - Belediyeyi zarara uğratan 2 zanlı tutuklandı18:46 - Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi18:37 - Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı18:29 - FETÖ firarisi saklandığı akrabasının evinde bulundu18:25 - Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
18:18 - İstanbul'da kademeli mesai saatleri belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Pazartesi başlıyor... Ücretsiz şekilde ehliyetler kimliklere yüklenecek
Benzin ve motorine büyük zam
'Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız'
3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak
MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
İstanbul'da kademeli mesai saatleri belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
senin çocuğun olmaz 6
velime yemeği 3
Flavius Valerius Severus 1
Çalıyor ama çalışıyor 3
sinir eden reklamlar 1
ilistir 1
mbwana samatta 1
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
fetö artığı 4
gram altın 4
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam