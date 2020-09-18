Fransa'da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
|18 Eylül 2020 20:41
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