Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar yeni Navtex ilanı
Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
|18 Eylül 2020 20:44
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