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Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar yeni Navtex ilanı

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
 18 Eylül 2020 20:44
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Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar yeni Navtex ilanı

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
İhlas Haber Ajansı
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