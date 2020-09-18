FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı
|18 Eylül 2020 20:50
|Yazdır
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 2'si hücre evinde olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından kullanılan Kripto Haberleşme Programı Bylock kullanıcısı olan ve Bayburt Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan İ.D. ile Bayburt Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan Z.D. Alanya ve Kepez ilçelerinde bulunan iki farklı hücre evinde yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.
Yine Antalya kent merkezindeki 3 farklı adreste 15 Eylül günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden biri hakkında ev hapis cezası verilirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akıncı Üssü davasında 366 sanığın tutukluluğuna devam kararı
18 Eylül 2020 20:06
|FETÖ firarisi saklandığı akrabasının evinde bulundu
18 Eylül 2020 18:29
|Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2020 17:27
|Albay ve yüzbaşının da olduğu 29 kişiye FETÖ'den tutuklama
18 Eylül 2020 15:46
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
18 Eylül 2020 14:32
|FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
18 Eylül 2020 11:53
|15 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
18 Eylül 2020 10:07
|İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2020 09:20
|Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
18 Eylül 2020 08:07
|FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin tutukluluğuna devam
17 Eylül 2020 18:25