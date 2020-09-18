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Kendilerine savcı ve polis gibi tanıtıp vatandaşları dolandıran şebeke üyeleri yakalandı

24 vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
 18 Eylül 2020 21:06
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Kendilerine savcı ve polis gibi tanıtıp vatandaşları dolandıran şebeke üyeleri yakalandı

Manisa merkezli İzmir ve İstanbul'da kendini telefonda savcı ve polis olarak tanıtarak 24 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Manisa ve çevresindeki illerde bazı vatandaşların kendilerini telefonda savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucunda kimliği belirlenen 10 şüpheli, Manisa, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların 20 ilde ikamet eden 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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