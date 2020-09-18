Kendilerine savcı ve polis gibi tanıtıp vatandaşları dolandıran şebeke üyeleri yakalandı
|18 Eylül 2020 21:06
|Yazdır
Manisa merkezli İzmir ve İstanbul'da kendini telefonda savcı ve polis olarak tanıtarak 24 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Manisa ve çevresindeki illerde bazı vatandaşların kendilerini telefonda savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucunda kimliği belirlenen 10 şüpheli, Manisa, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların 20 ilde ikamet eden 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çaldığı bisikleti halk otobüsüyle götürürken yakalandı
18 Eylül 2020 22:03
|Baba ile oğulun kavgası ölümle sonuçlandı
18 Eylül 2020 21:32
|Güzellik merkezinde yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu
18 Eylül 2020 20:30
|Zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı
18 Eylül 2020 19:53
|Belediyeyi zarara uğratan 2 zanlı tutuklandı
18 Eylül 2020 18:50
|Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye adli kontrol
18 Eylül 2020 17:09
|Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 2'si zabıta 7 yaralı
18 Eylül 2020 16:55
|İstanbul'da dev operasyon: Bir gecede 422 kişi yakalandı
18 Eylül 2020 16:34
|Miras yüzünden abisini öldürdü, yeğenini ağır yaraladı
18 Eylül 2020 15:55
|Oğullarıyla kavga eden komşunun çocuğunu garajda dövdüler
18 Eylül 2020 15:36