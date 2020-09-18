1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir garip karantina uygulaması

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki mahalle için alınan karantina kararı kaldırıldı. Gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak olan karantina kararının kaldırılması ilçede şaşkınlığa neden olurken, iptal kararı ise belediye hoparlöründen duyuruldu.
 18 Eylül 2020 21:29
Yazdır
Bir garip karantina uygulaması

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki mahalle için alınan karantina kararı kaldırıldı. Gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak olan karantina kararının kaldırılması ilçede şaşkınlığa neden olurken, iptal kararı ise belediye hoparlöründen duyuruldu.

Yenice ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü 2 bin nüfuslu Yirmibeşler ve Menderes Mahalleleri gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Akşam saatlerinde alınan karar değişikliği ile kaldırılan karantina belediye hoparlöründen vatandaşlara duyuruldu. Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla gündüz saatlerinde alınan karantina kararını uygulamaya saatler kala iptal edilmesi ilçede şaşkınlığa neden oldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediyeden ildeki bütün okullara ateş ölçer ve dezenfektan desteği
18 Eylül 2020 17:23		 Validen 'komşuluk ilişkilerini sıfırlayalım' uyarısı
18 Eylül 2020 16:49
Bu ilde koronavirüsten dolayı 3 kişi hayatını kaybetti
18 Eylül 2020 16:26		 86 yaşında kursa gitti, bilgisayar kullanmayı öğrendi
18 Eylül 2020 16:14
Bu ildeki radyolar Halil Sezai şarkıları yayınlamayacak
18 Eylül 2020 15:16		 Uzungöl bu onarımla rüsubat kirliliğinden korunacak
17 Eylül 2020 23:47
Bakırköy Belediyesi personelinden 'toplu sözleşme' eylemi
17 Eylül 2020 21:41		 Vali uyardı: Karantinayı delenleri kesinlikle affetmiyoruz
17 Eylül 2020 18:13
600 gramlık palamut 10 TL
17 Eylül 2020 16:47		 Kaymakam açıkladı: Vefat eden sayısı 11, vaka sayısı 600
17 Eylül 2020 16:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:32 - Bakan Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki22:25 - Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif22:13 - Pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye22:03 - Çaldığı bisikleti halk otobüsüyle götürürken yakalandı21:56 - İstanbul'da tüm otobüsler tek renk21:51 - Yeşil Tarife'ye henüz alışamadık
21:38 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı21:32 - Baba ile oğulun kavgası ölümle sonuçlandı21:29 - Bir garip karantina uygulaması21:20 - Bir ilde daha kamu kurumlarında HES Kodu zorunluluğu21:06 - Kendilerine savcı ve polis gibi tanıtıp vatandaşları dolandıran şebeke üyeleri yakalandı20:50 - FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı
20:44 - Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar yeni Navtex ilanı20:41 - Fransa'da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı20:30 - Güzellik merkezinde yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu20:23 - Bakan Koca'dan sağlık çalışanlara karşı şiddete sert tepki20:13 - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günü
20:06 - Akıncı Üssü davasında 366 sanığın tutukluluğuna devam kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
Pazartesi başlıyor... Ücretsiz şekilde ehliyetler kimliklere yüklenecek
Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
Benzin ve motorine büyük zam
'Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız'
3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak
MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
İstanbul'da kademeli mesai saatleri belli oldu
Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ümit can uygun 2
deneyyap Türkiye Atölye 4
internetçi arkadaş 3
yalnızlık 3
sözlüğün hareketlenmesi 5
1.5 milyonluk araçta ceviz satılması 1
stefano okaka 1
ilistir 1
psikiyatri dizileri 1
19 eylül gaziler günü 1
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam