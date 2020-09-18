Bir garip karantina uygulaması
Karabük'ün Yenice ilçesinde iki mahalle için alınan karantina kararı kaldırıldı. Gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak olan karantina kararının kaldırılması ilçede şaşkınlığa neden olurken, iptal kararı ise belediye hoparlöründen duyuruldu.
|18 Eylül 2020 21:29
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Karabük'ün Yenice ilçesinde iki mahalle için alınan karantina kararı kaldırıldı. Gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak olan karantina kararının kaldırılması ilçede şaşkınlığa neden olurken, iptal kararı ise belediye hoparlöründen duyuruldu.
Yenice ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü 2 bin nüfuslu Yirmibeşler ve Menderes Mahalleleri gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Akşam saatlerinde alınan karar değişikliği ile kaldırılan karantina belediye hoparlöründen vatandaşlara duyuruldu. Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla gündüz saatlerinde alınan karantina kararını uygulamaya saatler kala iptal edilmesi ilçede şaşkınlığa neden oldu.
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