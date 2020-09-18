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Okul müdüründen anlamlı kampanya

Van'ın Tuşba ilçesinde Şehriban Sami Yıldırım İlkokulu Müdürü Önder Baki Güden, sosyal medyada başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde topladığı kırtasiye malzemelerini ev ev dolaşarak öğrencilere dağıttı
 18 Eylül 2020 22:41
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Van'a 37 kilometre uzaklıkta bulunan Yemlice Mahallesi'ndeki Şehriban Sami Yıldırım İlkokulunun Müdürü Önder Baki Güden, korona virüs pandemisinin olumsuz etkilediği eğitime biraz olsun katkı sunmak için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde gelen yardımları başta kendi okulundaki öğrencilere dağıtan Güden, artan yardımları ise başka okullardaki öğrencilere ulaştırdı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kırtasiye malzemelerini Yemlice Mahallesi'nde öğrencilere dağıtan Güden, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl içerisinde gelen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını ifade ederek, "Van merkeze 37 kilometre uzaklıktaki bir okulda çalışıyoruz. Burası dezavantajlı bir bölge. Çocuklarımızı korona virüs pandemisi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinden eksik kalmaması için sosyal medya üzerinde yaptığımız girişimler neticesinde bütün öğrencilerimize kırtasiye malzemesi getirerek uzaktan eğitim sürecine böyle bir destek sunmak istedik. Pandemi sürecinde Van merkezde 100 aileye kumanya götürdük. Yine Ramazan ve Kurban bayramlarında çocuklarımıza çeşitli hediyeler getirdik. Şimdi de okul sezonu ile birlikte kırtasiye yardımında bulunduk. Ev ev dolaşarak öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda öncelikle sesimizi duyup, çağrımıza cevap veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu zor süreçte öğrencilerimiz okuldan ve eğitimden uzak kaldı"

Mahallede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtımına katılan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ise Okul Müdürü Önder Baki Güden'in sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde böyle bir çalışma başlatmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bu zor süreçte öğrencilerimiz okuldan ve eğitimden uzak kaldılar. Öğretmenimiz de bir nebze olsun bu kopukluğu ortadan kaldırmak amacıyla çocuklarımızın ayağına kadar gelerek birtakım okul materyalleri verdi. Bunları yaparken de değişik platformlar kullanarak Türkiye'nin birçok yerindeki hayırseverleri harekete geçirdi. Onların göndermiş olduğu kırtasiye ve okul malzemelerini de öğretmenlerle birlikte öğrencilerimizin evine kadar götürmesi bizi ziyadesiyle sevindirdi. Ben bundan dolayı öğretmenimize ve ekibine teşekkür ediyor, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"21 Eylül'de yüz yüze eğitime hazırız"

Tuşba ilçesindeki tüm okulların 21 Eylül'de yapılacak yüz yüze eğitime hazır olduğunu dile getiren Bedevioğlu, "Biz 21 Eylül'de sadece anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimizi alacağız. Onunla ilgili bütün planlamalarımız yapıldı. Bütün okullarımızda uyarı levhaları bırakılıp, dezenfekte çalışmaları yapıldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 21 Eylül'de yüz yüze eğitime hazırız" diye konuştu.
Kırtasiye malzemelerini alan öğrenciler ise öğretmenlerine ve hayırseverlere teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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