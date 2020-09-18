İlkokul öğrencilerine 'korona'yı çizgi film ile anlatacaklar
|18 Eylül 2020 22:46
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Covid-19 nedeniyle uzun süre kapalı olan okullar 21 Eylül Pazartesi günü açılması planlanıyor. Eğitim öğretim yılı öncesi Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullardaki hazırlıklarını tamamladı.
Bunun yanı sıra Artvin'de bulunan bir grup öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitici çizgi film hazırladı. "Virüse yok müsaade" isimli bir çizgi filmde, okullardaki yeni düzenlemeler ve uyulması gereken kuralları anlatan, maske, hijyen, mesafe kurallarının işlendi.
Çizgi film senaryosu Rehber Öğretmen Canan Güngüt tarafından hazırlanırken, şarkı sözleri Müzik Öğretmeni Sercan Genç, beste ve düzenleme Ferhat Kıraslan şarkılar ise, müzik öğretmeni Gözde Küçükler tarafından seslendirildi. İlde bulunan bütün okullara gönderilen çizgi filmler, okullarda bulunan televizyonlar ve ekranlarda dönem dönem yayınlanacak.
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