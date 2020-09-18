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MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar içeren yeni yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, 18 Eylül 2020 tarihli ve "Yüz Yüze Eğitime İlişin Açıklamalar" konulu yeni bir yazıyı tüm birimlere gönderdi.
 18 Eylül 2020 23:11
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MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar içeren yeni yazı

Milli Eğitim Bakanlığından tüm birimlere gönderilen yazıda, 21 Eylül'den itibaren okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitim uygulanacağı, diğer kademelerde ise salgının seyrine göre değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.

MEB yazısında, öğrencilerin, öğretim programında yer alan tüm konulardan sorumlu olacağı, sınavların ise okul ortamında, gerekirse öğrencilerin gruplara ayrılarak yapılacağı belirtilmiştir.

İŞTE MİLLİ EĞİTM BAKANLIĞININ YAZISI

Memurlar.Net - Özel

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