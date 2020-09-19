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19 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

19 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları.
 19 Eylül 2020 00:02
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19 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Radisson Blu Otel'de düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.00-17.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi basın bilgilendirme toplantısına katılacak, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

(İzmir/13.50/16.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gömeç ve Ayvalık olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Balıkesir/11.30/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabının açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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