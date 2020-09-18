MEB, beceri eğitimi faaliyetlerini erteledi
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, işletmelerdeki beceri eğitimlerinin ertelendiğini, öğrencilerin işletmelere gönderilmemesini istedi
|18 Eylül 2020 23:26
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