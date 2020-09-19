Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
|19 Eylül 2020 00:04
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Yüksek mahkeme 24 Eylül tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 7 düzenlemeyi esastan görüşüp karara bağlayacak.
700 sayılı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" daha sonra çıkacak olan 703 sayılı KHK gibi kapsamlı değişiklikler getirmişti.
|
Sıra No
|
Esas Sayısı
|
Konusu
|
İnceleme Evresi
|
Özelliği
|
1
|
E.2018/111
|
2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
2
|
E.2018/113
|
2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin;
A. Tümünün,
B. 86. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
3
|
E.2018/27
|
23.12.2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun;
A. 6. maddesinin;
1. (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,
2. (2) numaralı fıkrasında yer alan "...fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın..." ibaresinin,
B. 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin "(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)" bölümünün,
C. Eki "Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar" başlıklı E-Cetveli'nin;
1. (10) numaralı sırasındaki açıklamanın (a) paragrafının;
a. Birinci cümlesinde yer alan "...özel hesaba aktarılarak..." ibaresinin,
b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,
2. (16) numaralı sırasındaki açıklamanın;
a. Birinci cümlesinde yer alan "...açılacak özel hesaba..." ibaresinin,
b. Üçüncü cümlesinin,
3. (17) numaralı sırasındaki açıklamanın;
a. Birinci cümlesinde yer alan "...tarafından açılacak özel hesap..." ibaresinin,
b. İkinci cümlesinin,
4. (18) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci cümlesinde yer alan "...adına açılacak özel bir hesaba..." ve "...Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde..." ibarelerinin,
5. (21) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci ve üçüncü cümlelerinin,
6. (22) numaralı sırasındaki açıklamanın;
a. Birinci cümlesinde yer alan "...Yüksek Planlama Kurulunun uygun göreceği kuruluşlara..." ibaresinin,
b. İkinci cümlesinin,
7. (25) numaralı sırasındaki açıklamanın;
a. Birinci cümlesinde yer alan "...açılacak özel hesaba aktarılarak..." ibaresinin,
b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,
8. (51) numaralı sırasındaki açıklamanın birinci cümlesinde yer alan "...adına açılmış olan özel hesaplara..." ibaresinin,
9. (55) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,
10. (56) numaralı sırasındaki açıklamada yer alan "...bu amaçla konulan ödeneklerin harcanmasına..." ve "...bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sağlığı Bakanlığı..." ibarelerinin,
11. (61) numaralı sırasındaki açıklamanın,
12. (64) numaralı sırasındaki açıklamanın;
a. Birinci cümlesinde yer alan "...özel hesaba aktarılır" ibaresinin,
b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,
13. (70) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci paragrafında yer alan "...ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır..." ve "...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde..." ibarelerinin,
14. (74) numaralı sırasındaki açıklamanın,
15. (76) numaralı sırasındaki açıklamanın;
a. Birinci cümlesinde yer alan "...özel hesaba aktarılarak..." ibaresinin,
b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,
16. (79) numaralı sırasındaki açıklamanın;
a. Birinci cümlesinde yer alan "...özel hesaba aktarılır..." ibaresinin,
b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,
D. Başbakanlık Bütçesinin "07.01.00.37-10.9.9.61-1-05.2 HAZİNE YARDIMLARI 118.000.000" tertibi ile Eki E-Cetveli'nin 78 numaralı sırasındaki açıklamanın,
E. 2018 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E- Cetveli'nin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
4
|
E.2019/23
|
22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun;
A. 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
B. 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
C. Eki "Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar" başlıklı E - Cetveli'nin (48) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci cümlesinde yer alan "...adına açılan özel hesaplara..." ve "...açılan özel hesaba..." ibarelerinin,
Ç. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E - Cetveli'nin (9) numaralı açıklamasının;
1. Birinci cümlesinin,
2. İkinci cümlesinde yer alan "...kurum tabi olduğu mevzuata göre yapabileceği gibi..." ibaresinin,
D. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2019 Yılı E- Cetveli'nin "(06) Sermaye Giderleri" başlıklı bölümünün (1) numaralı sırasının ikinci cümlesinde yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisinde edinilecek taşıtların cinsi ve fiyatı TBMM Başkanı tarafından belirlenir..." ibaresinin,
E. "Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel" başlıklı T- Cetveli'nin "Not" bölümünde yer alan (4) numaralı açıklamanın,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
5
|
E.2019/21
|
27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un;
A. 1. maddesiyle 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 90. maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın,
B. 4. maddesiyle 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesinin dördüncü fıkrasına "bu Kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "ve 2960 sayılı Kanun" ibaresinin ve bu maddeye bağlı değiştirilen 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait "KROKİ İLE SINIR VE KOORDİNAT LİSTESİ'nin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
6
|
E.2020/27
Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi
|
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
|
ESAS
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