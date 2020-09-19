Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek

2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin;

3

E.2018/27

23.12.2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun; A. 6. maddesinin; 1. (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin, 2. (2) numaralı fıkrasında yer alan "...fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın..." ibaresinin, B. 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin "(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)" bölümünün, C. Eki "Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar" başlıklı E-Cetveli'nin; 1. (10) numaralı sırasındaki açıklamanın (a) paragrafının; a. Birinci cümlesinde yer alan "...özel hesaba aktarılarak..." ibaresinin, b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin, 2. (16) numaralı sırasındaki açıklamanın; KAPAT [X] a. Birinci cümlesinde yer alan "...açılacak özel hesaba..." ibaresinin, b. Üçüncü cümlesinin, 3. (17) numaralı sırasındaki açıklamanın; a. Birinci cümlesinde yer alan "...tarafından açılacak özel hesap..." ibaresinin, b. İkinci cümlesinin, 4. (18) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci cümlesinde yer alan "...adına açılacak özel bir hesaba..." ve "...Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde..." ibarelerinin, 5. (21) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci ve üçüncü cümlelerinin, 6. (22) numaralı sırasındaki açıklamanın; a. Birinci cümlesinde yer alan "...Yüksek Planlama Kurulunun uygun göreceği kuruluşlara..." ibaresinin, b. İkinci cümlesinin, 7. (25) numaralı sırasındaki açıklamanın; a. Birinci cümlesinde yer alan "...açılacak özel hesaba aktarılarak..." ibaresinin, b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin, 8. (51) numaralı sırasındaki açıklamanın birinci cümlesinde yer alan "...adına açılmış olan özel hesaplara..." ibaresinin, 9. (55) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin, 10. (56) numaralı sırasındaki açıklamada yer alan "...bu amaçla konulan ödeneklerin harcanmasına..." ve "...bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sağlığı Bakanlığı..." ibarelerinin, 11. (61) numaralı sırasındaki açıklamanın, 12. (64) numaralı sırasındaki açıklamanın; a. Birinci cümlesinde yer alan "...özel hesaba aktarılır" ibaresinin, b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin, 13. (70) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci paragrafında yer alan "...ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır..." ve "...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde..." ibarelerinin, 14. (74) numaralı sırasındaki açıklamanın, 15. (76) numaralı sırasındaki açıklamanın; a. Birinci cümlesinde yer alan "...özel hesaba aktarılarak..." ibaresinin, b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin, 16. (79) numaralı sırasındaki açıklamanın; a. Birinci cümlesinde yer alan "...özel hesaba aktarılır..." ibaresinin, b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin, D. Başbakanlık Bütçesinin "07.01.00.37-10.9.9.61-1-05.2 HAZİNE YARDIMLARI 118.000.000" tertibi ile Eki E-Cetveli'nin 78 numaralı sırasındaki açıklamanın, E. 2018 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E- Cetveli'nin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas