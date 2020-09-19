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Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Sosyal medya kullanıcısı Taha Ün, ortada bir terör suçu yok iken, sabah saatlerince polis tarafından gözaltına alınmıştır. Daha sonra serbest bırakılmıştır. Soruşturma sürecinde, savcılığın dosyayı okumadan, bir hakaret suçu için işlem yaptığı iddia edilmektedir.
|19 Eylül 2020 00:11
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Sosyal medya kullanıcısı Taha Ün, dün sabah saat 07:00'de polislerce evinden gözaltına alınmıştır. Ortada bir terör soruşturması değil sadece hakaret suçlaması bulunmaktadır. Ve Taha Ün, kendisine ulaşan bir tebligat olmadığını belirtmiştir.
Yaşanan süreçte ise, hakareti Taha Ün'ün değil başka bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı ortaya çıkmıştır.
Taha Ün, savcıların dosyayı okumadığını iddia etmektedir.
İşte Taha Ün'ün açıklaması
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