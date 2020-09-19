Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından, Atatürk büstünü hortumla yıkarken çekilmiş bir videoyu paylaşarak "ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.
|19 Eylül 2020 00:20
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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından, bir video yayımladı.
Videoda, Ali Kılıç, Maltepe meydanındaki Atatürk büstünü sabah saatlerinde hortumla yıkarken görülüyordu.
Belediye Başkanı Kılıç, videonun altına "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.
Maltepe Meydanından herkese günaydın!Ali Kılıç 🇹🇷 (@BskAliKilic) September 17, 2020
Bu kentin meydanlarına, sokaklarına, Maltepelilerin en büyük sevdası ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz. pic.twitter.com/Mx40h4uaUV
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