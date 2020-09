ABD'nin en önemli gazetelerinden ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı.

ABC News haberinde "Türkiye'nin ilk uçan otomobili İstanbul'un üzerinde gezerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı." başlığını kullandı

Sosyal medyadan yapılan paylaşıma bir ABC News takipçisi "Türkiye ABD'den daha ileridir!" şeklinde yorumda bulundu. Başka bir takipçi ise "ABD benim için en gelişmiş olanı. Ama Türkiye son 10 yıldır teknolojisi konusunda uğraşıyor." yorumunda bulundu.

"Birisi onlara helikopterin zaten icat edildiğini söylemeli." şeklinde yorumda bulunan bir kullanıcıya ise diğer takipçiler "Ayrıca, birisi Apple'a söylemeli, telefon zaten Alexander Graham Bell tarafından icat edildi." şeklinde yanıt verdi.

SKYBOUND: Turkeys first flying car hovers over Istanbul, successfully completing its maiden test flight. https://t.co/DvZmTQ3n9s pic.twitter.com/KA5zKvd2uw