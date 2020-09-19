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TBMM Başkanı Şentop'tan Yunan gazetesinin manşetine tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığını belirterek, "Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Başkomutanımızdır." değerlendirmesinde bulundu.
 19 Eylül 2020 01:41
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TBMM Başkanı Şentop'tan Yunan gazetesinin manşetine tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığını belirterek, "Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Başkomutanımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi vatanımızdaki doğal haklarımızla ilgili meşru faaliyetlerimiz, bazı ülkelerde anormal ve hukuk dışı tepkilere sebep oldu." ifadelerine yer verdi.

Son olarak Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığına işaret eden Şentop, şunları belirtti:

"Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır."

Anadolu Ajansı
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