Yunanistan'dan haçlı tahrik

ALÇAKCA MANŞET

İkinci tahrike ise Yunan basını imza attı. Irkçı yayınlarıyla bilinen yaklaşık 5 bin tirajlı "Dimokratia" gazetesi alçakça bir manşet habere imza attı. Türkçe attağı manşet haber başlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür eden "Dimokratia", haberde de Türkiye'ye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

ESEFLE KINIYORUZ

Irkçı gazetenin alçakça haberini kamuoyuna duyuran Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin, gazete yönetimini özür dilemeye çağırdı. Tahsin şunları kaydetti: "Dimokratia" (Demokrasi) gazetesini, bir devlet adamına bu denli yapılan çirkin saldırı ve ağır hakaretten dolayı esefle kınadığımızı belirtiyor, derhal özür dilemeye davet ediyoruz! Saldırı nereden gelirse gelsin, kime gelirse gelsin, basın özgürlüğü adı altında devlet adamlarına yönelik yapılan bu tür çirkin saldırıların basın ilkeleriyle, hele hele bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan'da asla bağdaşmadığını bir kez daha hatırlatırız."