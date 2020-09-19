Salda Gölü'ne seyir terası yapılacak
|19 Eylül 2020 06:50
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Detayları açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Gölün dünyada eşi benzeri yok. Hazırladığımız koruma projesiyle gölün kıyısına kadar giren araçları engelledik. Kamp alanlarını, konteynerleri ve kaçak yapıları kaldırdık. Dumansız hava sahası ilan ettik. Mangalı, sigarayı yasakladık.
Çamur banyosunu sona erdirdik. Şimdi de 'Göle girilmesini engelleyin' diye çok sayıda talep var. Yeni sınırlamalar gelebilir" şeklinde konuştu. Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz kumulların muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: Halk Plajı'nda problem çok ciddi yok ama 'Beyaz Adalar'ın hakikaten korunması lazım. Önümüzdeki sezondan itibaren bu bölgede göle girilmesini yasaklayabiliriz.
İsteyen Halk Plajı tarafında girebilir. Burada da kontrollü bir şekilde, göle zarar vermeyecek şekilde bu süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. Salda, hepimizin. Bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız şart. Yılda 1,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Teras projesi sürüyor. Vatandaşlarımız Salda'yı teraslardan seyredebilecek, fotoğraf çektirebilecek; çay-kahve içip yemeklerini yiyebilecek.
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