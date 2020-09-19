Meis Kaş'ın 55'inci mahallesi gibi

Kaş ilçesine adeta yüzme mesafesindeki adanın halkı her gün, market, manav ve kasaplık ihtiyaçlarını gidermek için Kaş'a geliyor. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı "Meisliler ile Kaşlılar arasında yıllarca süregelen dostane ilişkiler var. Bu ilişkiler ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari boyutta son derece derinleşmiş ilişkilerdir. Meis halkı Kaş'a bağımlı halde yaşamaktadır. Devletimizin bize yüklediği misyon, insana hizmet etme anlayışı ile adeta Meis adasına ilçenin 55'inci mahallesi gibi hizmet ediliyor" dedi.

Manav Hüseyin Uçar "Sosyal medyadan sürekli görüşüyoruz. Yazın neredeyse her gün gelip taze sebze ve meyve alıyorlardı. Aramızda en ufak bir sıkıntı yok" diye konuştu.