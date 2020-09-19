1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu

Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu
 19 Eylül 2020 07:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ara sokakta park halinde bulunan kamyonet yanarak kül oldu. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Muğla'dan gelen kamyonetin sürücüsü kamyonetini sokağa park ederek otele geçti. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alan kasası boş kamyonet alev topuna dönerek kül oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yanan aracın bitişiğindeki otomobil de hasar aldı. Küçük çapta patlamaların da duyulduğu yangında ölen ya da yaralanan olmazken mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

Vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı

Kamyonetin yandığını gören Cumhur Kuklapınar, patlama seslerini ve alevlerin yükseldiğini görünce korktuğunu daha sonra ise evinden getirdiği hortumla yangına müdahale ettiğini belirtti. Söndürme çabalarının yetersiz kaldığını söyleyen vatandaş, daha sonra yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SPK manipülatöre göz açtırmayacak
19 Eylül 2020 08:07		 Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
19 Eylül 2020 00:04
İstanbul'da tüm otobüsler tek renk
18 Eylül 2020 21:56		 Bir ilde daha kamu kurumlarında HES Kodu zorunluluğu
18 Eylül 2020 21:20
Yeni atama yapılacak mı? Bakan Koca yanıtladı
18 Eylül 2020 19:14		 Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi
18 Eylül 2020 18:46
İstanbul'da kademeli mesai saatleri belli oldu
18 Eylül 2020 18:18		 Maskesiz ve eldivensiz test yapan personele soruşturma
18 Eylül 2020 17:49
Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün
18 Eylül 2020 13:15		 İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu
18 Eylül 2020 12:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:16 - 3 örgüt mensubu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu09:01 - BTK'dan milli ve yerli 5G çıkışı08:52 - Trump'tan bir aşı açıklaması daha! Nisan'ı işaret etti08:26 - Ek yerleştirmede sıfır çeken bölümler08:21 - 5. kattan düştü, tente sayesinde kurtuldu08:15 - İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
08:11 - Yenilenebilir enerjiye destek08:07 - SPK manipülatöre göz açtırmayacak07:55 - Berberoğlu'nun TBMM'ye dönüşünde 'gerekçeli karar' belirleyici olacak07:43 - Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü07:25 - Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu07:08 - Meis Kaş'ın 55'inci mahallesi gibi
06:50 - Salda Gölü'ne seyir terası yapılacak06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Yunanistan'dan haçlı tahrik01:43 - Vali Şıldak: Susurluk zenginlikleriyle öne çıkan bir ilçemiz01:41 - TBMM Başkanı Şentop'tan Yunan gazetesinin manşetine tepki
00:52 - Bakan Soylu: Geldiğimiz noktadan güçlü noktada olacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
Ek yerleştirmede sıfır çeken bölümler
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Emniyet Müdürü Aktaş açıkladı: 422 kişi yakalandı
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pepeçura hiç gitmesin kampanyası 2
deneyyap Türkiye Atölye 4
17.09.2020 dolar kuru 2
sözlüğün hareketlenmesi 5
üzümün kilosunu 8 liradan satılması 4
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 3
ilistir 1
neven subotic 1
öğrenilmiş çaresizlik 6
antalyaspor'da 50 kişinin covid-19 pozitif çıkması 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam